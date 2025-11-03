Начальник Генштаба Сербии прибудет в Баку

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович примет участие в параде Победы, который состоится 8 ноября в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на источники.

Согласно информации, Милан Мойсилович прибудет в Баку в ближайшие дни и представит страну на торжественном военном параде, приуроченном к пятилетию победы в Отечественной войне.

Напомним, что в этом году военный парад пройдет в День победы - 8 ноября на площади Азадлыг.