Родители Турала Султанова об исчезнувшем сыне: «Его до сих пор не ищут» - ВИДЕО

Прошло более месяца с момента исчезновения 33-летнего Турала Султанова, работавшего врачом на судне, однако до сих пор о его судьбе ничего не известно.

Мать пропавшего - Айгюн Султанова рассказала журналистам, что от ее сына уже 37 дней как нет никаких вестей.

По ее словам, поиски ее сына фактически не ведутся: «Прошу, пусть помогут найти моего сына. Его все еще нет. Его не ищут - ждут, когда он где-то появится, и потом просто привезти его», - со слезами говорит безутешная мать.

Отец Турала Султанова отметил, что его сын всегда был примерным человеком: «Он хороший сын, хороший человек, никому никогда не причинил зла. Что я еще могу сказать?»

Напомним, ранее двоюродная сестра Турала, журналист Аганиса Султан сообщила, что 27 сентября с судна, где он работал, пришло сообщение о том, что Турал упал в море. Семье показали кадры с камер наблюдения, на которых видно, как он идет по палубе, поднимается наверх и падает в воду.

Семья Турала Султанова продолжает надеяться на прояснение обстоятельств исчезновения сына будут расследованы, а сам он - найден.

