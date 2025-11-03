Игра «Minecraft» стала самой продаваемой в истории

Видеоигра «Minecraft» официально признана самой продаваемой игрой в истории, об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

С момента релиза в 2009 году пользователи по всему миру приобрели свыше 350 миллионов копий игры.

Таким образом, проект компании Mojang Studios не только удержал лидерство, но и превзошёл собственный рекорд, зафиксированный в октябре 2023 года, когда продажи превысили отметку в 300 миллионов экземпляров.

«Minecraft» сохраняет уникальный статус феномена, объединившего поколения игроков - от детей до профессиональных разработчиков. Игра, основанная на принципе открытого мира и творческой свободы, стала не просто развлечением, но и инструментом для обучения, архитектурного моделирования и цифрового искусства.

Успех бренда подкреплён и его киновоплощением: одноимённый фильм «Minecraft», выпущенный студией Warner Bros. в 2025 году, стал самым кассовым проектом компании за первое полугодие, собрав более 100 миллионов долларов в мировом прокате.

Источник: PeopleTalk

Джамиля Суджадинова