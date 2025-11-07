Компании возвращают сотрудников, ранее «замененных» ИИ

Исследование аналитической компании Visier, в рамках которого были изучены данные о занятости 2,4 миллиона сотрудников из 142 международных компаний, показало, что около 5,3% работников, уволенных ранее из-за автоматизации, были впоследствии вновь наняты на прежние должности.

По словам директора Visier Андреа Дерлер, бизнес столкнулся с реальными ограничениями ИИ-инструментов.

Многие компании, внедрившие автоматизацию в надежде на снижение расходов, обнаружили, что системы искусственного интеллекта способны выполнять лишь часть задач, требуя при этом дополнительных человеческих ресурсов для настройки, контроля и поддержки.

«Руководители переоценили потенциал ИИ и недооценили стоимость его масштабного внедрения, - отметила Дерлер. - Сегодня организации вынуждены возвращать людей, чтобы компенсировать пробелы, оставленные алгоритмами».

Параллельное исследование Массачусетского технологического института (MIT) подтвердило, что около 95% компаний пока не получили заметной финансовой отдачи от инвестиций в ИИ. Эксперты считают, что бизнес зачастую направляет средства не туда, где они действительно приносят ценность.

Источник: NBC

Джамиля Суджадинова