 В Азербайджане началось исполнение акта об амнистии - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане началось исполнение акта об амнистии - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:13 - Сегодня
В Азербайджане началось исполнение акта об амнистии - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане началось исполнение акта амнистии, выдвинутого по инициативе президента Ильхама Алиева.

Как сообщает 1news.az, исполнение акта амнистии осуществляется в пенитенциарных учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Амнистия была инициирована президентом Ильхамом Алиевым, и на ее основе Милли Меджлис принял соответствующий закон.

Согласно акту об амнистии, предусматривается освобождение от наказания или уголовной ответственности лиц, принимавших участие в боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, а также близких родственников лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих операций, лиц, получивших инвалидность в результате военной провокации Республики Армения против гражданского населения, а также женщин, лиц, достигших 60 лет, лиц, являвшихся несовершеннолетними на момент совершения преступления, и других лиц.

Наряду с этим, согласно документу, ряд лиц, приговоренных к наказанию в виде лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности, или менее тяжкие преступления, а также преступления, совершенные по неосторожности, будут освобождены от наказания или неотбытая часть их наказания будет сокращена.

Инициированный президентом Азербайджанской Республики акт об амнистии станет крупнейшей амнистией по числу лиц, в отношении которых она применена, в том числе по числу осужденных, которые будут освобождены от наказания в виде лишения свободы. Ожидается, что акт об амнистии коснется в общей сложности более 20 тыс. человек: более 5 тысяч осужденных будут освобождены от наказания в виде лишения свободы, срок лишения свободы более чем 3 тыс. лиц, приговоренных к такому же наказанию, будет сокращен, более 7 тыс. осужденных будут освобождены от наказания в виде ограничения свободы, около 4 тыс. осужденных - от других наказаний, не связанных с лишением свободы, или от условных наказаний. Кроме того, более тысячи лиц будут освобождены от уголовной ответственности.

В целом, исполнение акта об амнистии займет четыре месяца.

08:55

С сегодняшнего дня стартует исполнение акта об амнистии.

Как сообщает 1news.az, 19 декабря Милли Меджлис Азербайджана принял постановления об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и Суверенитета».

Решение было принято по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Исполнение акта об амнистии начинается с 22 декабря. Уже с этого дня предусмотрено освобождение на свободу части осуждённых, подпадающих под амнистию.

Шахматисты закроют год в Дохе

Сегодня, 12:00

Албания определилась с участником и песней для конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Instagram-страница Qafqazinfo удалена

Сегодня, 11:38

МВД предупреждает о фальшивых «услугах» в соцсетях, ведущих к хищению данных и денег - ВИДЕО

Сегодня, 11:27

Женщина, спасшая жизнь школьнику: «Я представила, что передо мной мой ребёнок» - ВИДЕО

Сегодня, 11:22

В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров

Сегодня, 11:10

Из Азербайджана - в мировые проекты: Successful Strategies ищет продюсеров нового поколения

Сегодня, 10:53

Послы Азербайджана и Армении в США обсудили инициативу TRIPP на площадке USACC - ФОТО

Сегодня, 10:48

Житель Удмуртии запустил в квартире салют на 100 залпов

Сегодня, 10:42

В Баку установлены новые пешеходные светофоры на оживлённых улицах - ВИДЕО

Сегодня, 10:38

В Мингячевире произошла поножовщина

Сегодня, 10:30

Минздрав призывает граждан пройти вакцинацию против сезонного гриппа

Сегодня, 10:25

В Губинском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

Сегодня, 10:20

Баку ждет действий, а не слов: Фархад Мамедов о причине отсутствия Ильхама Алиева на саммите СНГ

Сегодня, 10:17

В Азербайджане началось исполнение акта об амнистии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:13

Рекорды «Формулы-1» в уходящем сезоне

Сегодня, 10:00

В Гёйчае женщина скончалась от отравления угарным газом

Сегодня, 09:55

В Пирекешкюле и Агдеринском районе утилизируют боеприпасы

Сегодня, 09:50

НАТО откроет в Румынии новый логистический хаб для помощи Украине

Сегодня, 09:45

Звезду сериала «Прослушка» Джеймса Рэнсона нашли мертвым - ВИДЕО

Сегодня, 09:40
