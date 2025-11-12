Пашинян пообещал продолжать добиваться отставки Гарегина II

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен отправиться в Эчмиадзин, когда почувствует себя «достаточно очищенным в духовном плане».

«Конечно, я отправлюсь и в Первопрестольный Святой Эчмиадзин», - сказал премьер журналистам.

Пашинян сообщил, что собирается продолжать участвовать в литургиях, подчеркнув, что сформулировал повестку отставки Католикоса всех армян и будет следовать ей. «Это живой процесс. Идет диалог с обществом, с Богом, каждого человека – с самим собой», - добавил он.

Источник: News.am