Пашинян отреагировал на утверждение, что СВР Армении создана ЦРУ и МИ-6

Американская и британская спецслужбы не связаны с созданием Службы внешней разведки в Армении, уверяет премьер-министр республики Никол Пашинян.

Ранее лидер прозападной партии «Во имя республики» Арман Бабаджанян заявил, что СВР Армении создана при содействии ЦРУ и МИ-6.

«Это нелепость. До создания СВР был принят соответствующий закон, потом решение правительства. После этого были секретные процессы… США и Великобритания с этим не связаны, к этому причастна только Республика Армения», - сказал Пашинян.

Он добавил, что СВР Армении, как и любая другая служба внешней разведки сотрудничает с коллегами из России, США, Великобритании и других стран-партнеров.

Напомним, что Служба внешней разведки отделилась от Службы национальной безопасности в декабре 2022 года, ее главой была назначена Кристине Григорян (бывший омбудсмен Армении).

Источник: Sputnik Армения