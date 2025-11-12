Народный артист Билал Алиев заявил, что обеспечен на 100 лет вперёд - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана Билал Алиев в эфире программы «Tarixin bir günü» сделал заявление о своем финансовом положении.

Б.Алиев заявил, что даже если он не будет участвовать в свадебных мероприятиях, ему хватит для жизни накопленных средств.

«Дай Бог мне 100 лет жизни, я уже обеспечен на все 100 лет. Тех денег, что я накопил, мне хватит. То есть, даже если я буду тратить по 100–150 манатов в день, их мне всё равно хватит», - заявил в телевизионном эфире народный артист.

Также Б.Алиев отметил, что как минимум два раза в год посещает Великобританию, где выступает на мероприятиях, организованных азербайджанцами – певец также подчеркнул, что выучил английский язык, посещая курсы, и продемонстрировал свои языковые знания в эфире.