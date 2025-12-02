Ройа сдержала слово, данное участнику Səs Azərbaycan - ВИДЕО
Сегодня на всех электронных музыкальных площадках состоялась премьера песни «Dairəvi dünya» - дуэта народной артистки Азербайджана Ройи Айхан и участника шоу Səs Azərbaycan Теймура Ганифаева, сына Ильгара Хаяла, участника легендарной азербайджанской группы «Кярван».
Напомним, что Теймур ранее входил в команду Ройи Айхан на шоу Səs Azərbaycan. Перед финалом проекта народная артистка убрала его из команды, отметив, что он перерос формат шоу и должен идти своим путём за пределами проекта. При этом певица пообещала когда-нибудь спеть с ним дуэтом и сегодня это обещание было сдержано.
Песня «Dairəvi dünya» уже доступна для прослушивания на всех электронных музыкальных платформах.
Напомним, что после шоу Səs Azərbaycan Т.Ганифаев принял участие в международном конкурсе «Новая волна 2025», где завоевал приз зрительских симпатий.
