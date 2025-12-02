 Ройа сдержала слово, данное участнику Səs Azərbaycan - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Ройа сдержала слово, данное участнику Səs Azərbaycan - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:23 - Сегодня
Сегодня на всех электронных музыкальных площадках состоялась премьера песни «Dairəvi dünya» - дуэта народной артистки Азербайджана Ройи Айхан и участника шоу Səs Azərbaycan Теймура Ганифаева, сына Ильгара Хаяла, участника легендарной азербайджанской группы «Кярван».

Напомним, что Теймур ранее входил в команду Ройи Айхан на шоу Səs Azərbaycan. Перед финалом проекта народная артистка убрала его из команды, отметив, что он перерос формат шоу и должен идти своим путём за пределами проекта. При этом певица пообещала когда-нибудь спеть с ним дуэтом и сегодня это обещание было сдержано.

Песня «Dairəvi dünya» уже доступна для прослушивания на всех электронных музыкальных платформах.

Напомним, что после шоу Səs Azərbaycan Т.Ганифаев принял участие в международном конкурсе «Новая волна 2025», где завоевал приз зрительских симпатий.

Читайте по теме:

Выступление Тимура Ганифаева на Səs Azərbaycan вошло в число лучших слепых прослушиваний мира – ВИДЕО

Теймур Ганифаев: «Мой путь в финал «Новой волны 2025» начался совсем не по плану…» - ФОТО - ВИДЕО

Двадцать лет спустя хит Ройи «Ağlama» снова №1 в Азербайджане - ВИДЕО

«İsti nəfəsin»: Джамиля Гашимова презентовала первый проект после победы в Səs Azərbaycan - ВИДЕО

