Пашинян прокомментировал слухи о визите сына Трампа в Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал слухи об отмене визита сына президента США Дональда Трампа в Ереван.

«Мы об этом никогда не заявляли. Кто заявлял об этом, тот пусть и разъясняет. Как мы, так и вы слышали об этом», - сказал армянский премьер на брифинге.

Около двух недель назад в соцсетях появилась информация о том, что Дональд Трамп-младший приедет в Ереван для переговоров по проекту «Маршрут Трампа». А накануне армянские СМИ написали об отмене визита якобы из-за резонансного интервью Такера Карлсона с племянником президента «Ташир Груп» Самвела Карапетяна - Нареком, в котором говорилось «об атаке властей Армении на Армянскую апостольскую церковь».

Источник: Новости-Армения