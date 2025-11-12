В Грузии завели дело в отношении экс-премьера

Генеральная прокуратура Грузии завела уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра (2019-2021) Георгия Гахарии.

Об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.

"Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Дело касается хорошо известных общественности эпизодов - 20-21 июня 2019 года (разгон митинга - прим. ТАСС) и [села] Чорчаны (возведение блокпоста вблизи югоосетинской границы - прим. ТАСС)", - сказал Гваракидзе.

Гахарии грозит до 13 лет тюрьмы.