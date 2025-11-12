 Пашинян: Армения никогда не откажется от поставок российского зерна, но учтет и другие предложения | 1news.az | Новости
Армения

Пашинян: Армения никогда не откажется от поставок российского зерна, но учтет и другие предложения

First News Media17:40 - Сегодня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения никогда не откажется от поставок российского зерна, но также будет учитывать предложения других стран на рынке.

«Армения никогда не откажется от поставок зерна из России. Официально говорю, никогда не откажется. Но Армения также никогда не откажется посмотреть, какие еще варианты есть на рынке, кто еще продает зерно. Мы не будем закрывать уши и бежать от предложений тех стран, кто пришел к нам и заявил, что у них тоже есть зерно для продажи. И сегодня, я не хочу скрывать, такие предложения у нас есть», - сказал он, выступая в ходе правительственного часа в парламенте Армении.

Источник: ТАСС

