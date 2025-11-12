В ВС России создали войска беспилотных систем

Создание войск беспилотных систем в вооруженных силах РФ состоялось, определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения.

Об этом сообщил замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов.

«Войска беспилотных систем в вооруженных силах Российской Федерации созданы. Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск», - сказал он.

Источник: ТАСС