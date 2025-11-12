Трамп-младший отменил поездку в Армению

Визит Дональда Трампа-младшего в Армению, запланированный на 12 ноября, отменен.

Об этом сообщил бывший депутат парламента Армении Арман Бабаджанян на своей странице в facebook.

По сообщению СМИ, визит носил частный характер и не имел никакого отношения к властям, хотя встречи были запланированы.

«Наш источник утверждает, что после интервью племянника Самвела Карапетяна Нарека Карапетяна известному американскому журналисту Такеру Карлсону, известие о конфликте между властями Армении и Армянской апостольской церковью вызвало шум в консервативных кругах США. Получив подтверждение из своих источников о подлинности фактов о конфликте, Дональд Трамп-младший принял решение отменить свой визит в Армению и встречи с представителями власти», - отмечает Грапарак.