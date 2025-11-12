Пашинян сказал, почему переговорный пакет с Баку будет опубликован до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, почему решил опубликовать пакет переговорных документов с Азербайджаном до конца года.

«Это связано с роспуском Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. После того, как процесс будет завершен, мы сможем обнародовать эти документы, тогда будет снят моральный и политический барьер для публикации этих документов», сказал он на брифинге с журналистами, передают армянские СМИ.