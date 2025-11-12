Пашинян уточнил сроки строительства «Дороги Трампа»

Строительство «Дороги Трампа» начнется во второй половине 2026 года.

Об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян в парламенте в ходе правительственного часа.

По его словам, до конца текущего года должны быть обсуждены все детали, в первом полугодии весь план должен быть представлен на бумаге, а во втором полугодии планируется начать строительство, передают армянские СМИ.

«Но я не хотел пока говорить, потому что такие планы всегда отклоняются от графика», - заявил Пашинян, объяснив это в том числе загруженностью команды Трампа. Мы сделаем все чтобы сроки были соблюдены, заверил Пашинян.

Как сообщил премьер-министр, железная дорога повторит маршрут ж/д советского периода, поскольку иной маршрут был бы нереальным. Газопровод пройдет существенно севернее. Линии электропередачи тоже пройдут существенно севернее. В настоящее время неясно, останутся ли газопровод и ЛЭП в Сюнике или пройдут по Вайоцдзорской области. На карте все гладко, но рельеф диктует требования, пояснил Пашинян. Дороги Восток-Запад будут интегрированы в проект Север-Юг. Варианты еще обсуждаются.