Мирзоян: Мир, установленный между Ереваном и Баку, будет способствовать развитию региона

Мир, который установился между Арменией и Азербайджаном при содействии президента США, по нашему мнению, будет способствовать развитию региона.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время совместного заявления с грузинским коллегой Макой Бочоришвили, передает Первый грузинский канал.

«Наш регион действительно сможет стать перекрёстком. Разблокирование инфраструктур между Арменией и Азербайджаном, «дорога Трампа» на территории Армении в рамках международной программы развития, основанной на принципах территориальной целостности и других подходах, даёт нам много возможностей для продвижения вперёд, а также обеспечивает стабильность», - сказал Мирзоян.