Иран задержал танкер из ОАЭ

First News Media17:37 - Сегодня
Иран задержал нефтяной танкер, идущий под флагом Маршалловых Островов через Ормузский пролив. Судно направлялось из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимного чиновника Соединенных Штатов.

«Иран задержал нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов, когда тот проходил через узкий Ормузский пролив в пятницу. Судно было направлено в иранские территориальные воды... Судно Talara направлялось из Аджмана (Объединенные Арабские Эмираты) в Сингапур, когда его перехватили иранские силы», - передает агентство.

Как отмечается, кипрская управляющая компания Columbia Shipmanagement, ответственная за судно, заявила о потере связи с танкером. Предварительно, судно транспортировало высокосернистое дизельное топливо. По информации агентства, компания уведомила об этом «соответствующие органы» и в настоящее время активно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами, включая службы морской безопасности и судовладельца, для восстановления связи.

Источник: Газета.ру

