СМИ: Трамп планирует посетить Давос в 2026 году

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в 2026 г., сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, визит станет сигналом улучшения отношений между Вашингтоном и Берном на фоне переговоров о новой торговой сделке.

Ожидается, что Трамп прибудет в Швейцарию с крупной делегацией. В 2025 г. он участвовал в форуме дистанционно. Источники подчеркнули, что планы на визит пока не окончательные и могут быть скорректированы.

«Всемирный экономический форум пригласил глав государств и правительств стран G20 и других государств на ежегодную встречу 2026 г., среди них – президент Трамп», – говорится в заявлении организации.