В Армении задержан еще один журналист

В Ереване задержан еще один журналист издания Antifake – Ишхан Хосровян, сообщил в соцсетях адвокат Рубен Меликян.

13 ноября в офисе издания прошли обыски после задержания авторов подкаста "Имнемними" Вазгена Сагателяна и Нарека Самсоняна – учредителя издания. Чуть позже был задержан и журналист Давид Фиданян.

Адвокат заявил, что Хосровян связался с ним и сообщил о своем задержании: сейчас он находится в отделении полиции, откуда его должны доставить в Следственный комитет.

Утром 13 ноября в дома ведущих подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна ворвались правоохранители в масках и после обысков увезли их в СК. Позже адвокат Рубен Меликян сообщил, что их задержали по делу о хулиганстве, которое было возбуждено на основании заявления спикера парламента Алена Симоняна об оскорблениях в его адрес. Суд принял решение об аресте Сагателяна и Самсоняна.

