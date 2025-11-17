 Акции Burger King упали в цене на фоне решения главного акционера вывести деньги из бизнеса | 1news.az | Новости
Акции Burger King упали в цене на фоне решения главного акционера вывести деньги из бизнеса

First News Media13:20 - Сегодня
Акции Restaurant Brands International (RBI) – владельца сетей Burger King, Tim Hortons, Popeyes и Firehouse Subs – просели в цене после того, как крупнейший инвестор компании - 3G Capital решил зафиксировать часть прибыли и продать акции на сумму 1,2 млрд долларов.

Аффилированная структура 3G Capital продаёт около 17,6 млн акций RBI через вторичное публичное размещение.

Это существующие акции, а не новые, что означает:
• Все вырученные средства поступят 3G,
• Сама RBI не получит наличных и не выпускает новые акции.

После сделки доля 3G в RBI снизится примерно с 26% до около 22%. Фонд по-прежнему остаётся крупнейшим и наиболее влиятельным акционером, но этот шаг явно показывает, что он фиксирует прибыль после многих лет владения акциями.

Рынок воспринял новость без энтузиазма. Дополнительные акции, выходящие на рынок, обычно оказывают давление на цену, а трейдеры в таких случаях задаются вопросом: «Почему крупный инсайдер продаёт именно сейчас?»

В результате акции RBI снизились после объявления о продаже.

