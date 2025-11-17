 США и Армения создали совместную Рабочую группу для реализации «маршрута Трампа» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

США и Армения создали совместную Рабочую группу для реализации «маршрута Трампа»

First News Media19:46 - Сегодня
США и Армения создали совместную Рабочую группу для реализации «маршрута Трампа»

США и Армения объявили о начале работы совместной Рабочей группы с целью реализации «маршрута Трампа».

Об этом сообщили армянские СМИ.

Согласно информации, Рабочей группой будет руководить заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

Заместитель госсекретаря США Элисон Хукер представила детали работы Группы на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По её словам, сотрудничество США и Армении, а также продвижение в нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений «создаёт новые перспективы для открытия Южного Кавказа как важного торгового маршрута».

Поделиться:
239

Актуально

Политика

Эрдоган: Азербайджан и Грузия оказали всевозможную помощь после крушения ...

Общество

Euronews открыл офис в Баку - ФОТО

Общество

Айхан Гаджизаде поделился публикацией о заявлении Джейхуна Байрамова на встрече ...

Спорт

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 стартовала на Исламиаде с победы

Политика

Эрдоган: Азербайджан и Грузия оказали всевозможную помощь после крушения турецкого самолета

США и Армения создали совместную Рабочую группу для реализации «маршрута Трампа»

Глава Euronews: Мы подвергались давлению из за своей сбалансированной позиции по Азербайджану

Представитель МИД Нидерландов совершила визит в Баку

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В посольстве Азербайджана в Украине проведены меры безопасности, территория взята под контроль - ФОТО

Около 40 студентов будут возвращены в Азербайджан из-за отказа во въезде в Молдову - ВИДЕО

Алиев и Зеленский осудили ракетный удар России по посольству Азербайджана в Киеве

Подорвавшемуся на мине жителю Барды ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Азербайджан завоевал очередную медаль на VI Играх исламской солидарности

Сегодня, 21:20

Euronews открыл офис в Баку - ФОТО

Сегодня, 21:00

Эрдоган: Азербайджан и Грузия оказали всевозможную помощь после крушения турецкого самолета

Сегодня, 20:40

Назван самый богатый город на Земле в 2025 году

Сегодня, 20:21

Айхан Гаджизаде поделился публикацией о заявлении Джейхуна Байрамова на встрече глав МИД стран ЦА

Сегодня, 20:10

Турецкий танкер подвергся атаке дрона в Одессе

Сегодня, 19:50

США и Армения создали совместную Рабочую группу для реализации «маршрута Трампа»

Сегодня, 19:46

Австралия отказалась проводить COP31 совместно с Турцией

Сегодня, 19:45

Война между НАТО и Россией может начаться в 2029 году — министр обороны Германии

Сегодня, 19:30

Глава Euronews: Мы подвергались давлению из за своей сбалансированной позиции по Азербайджану

Сегодня, 19:16

Представитель МИД Нидерландов совершила визит в Баку

Сегодня, 19:00

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 стартовала на Исламиаде с победы

Сегодня, 18:45

Назван первый хедлайнер фестиваля DREAM FEST 2026 – ВИДЕО

Сегодня, 18:30

​​​​​​​Почему жителей бакинского поселка атаковали мухи? - ВИДЕО

Сегодня, 18:20

В Ереване совершено вооруженное нападение на банк

Сегодня, 18:05

Международный розыск завершен: Обвиняемый в мошенничестве возвращен в Азербайджан

Сегодня, 18:00

Ильхам Алиев утвердил Меморандум между Азербайджаном и ОАЭ по организованному привлечению рабочей силы к временной работе

Сегодня, 17:58

Президент утвердил Типовое положение о центральных органах исполнительной власти

Сегодня, 17:56

Макрон сообщил о поставках Киеву 55 локомотивов на €475 млн

Сегодня, 17:51

Прокладка оптоволоконного кабеля по дну Каспия начнется следующим летом

Сегодня, 17:49
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30