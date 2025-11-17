США и Армения создали совместную Рабочую группу для реализации «маршрута Трампа»

США и Армения объявили о начале работы совместной Рабочей группы с целью реализации «маршрута Трампа».

Об этом сообщили армянские СМИ.

Согласно информации, Рабочей группой будет руководить заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

Заместитель госсекретаря США Элисон Хукер представила детали работы Группы на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По её словам, сотрудничество США и Армении, а также продвижение в нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений «создаёт новые перспективы для открытия Южного Кавказа как важного торгового маршрута».