Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе завоевала вторую медаль на Исламиаде

Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Ахмадиев завоевал серебряную медаль VI Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в финальной схватке в весовой категории до 97 килограммов он уступил иранцу Мохаммадхади Сарави - 1:5.

Таким образом, количество медалей, завоеванных сборной Азербайджана по греко-римской борьбе на Исламиаде, достигло двух. Ранее Хасрат Джафаров (67 кг) также довольствовался вторым местом.

Также сегодня представительницы женской борьбы Жаля Алиева (57 кг) поборется за «золото», а Эльнура Мамедова (50 кг) - бронзовую награду.