Таксист рассказал, как вёз семью Бёджек в больницу перед их смертью - ВИДЕО

В Стамбуле, районе Фатих, водитель такси, который отвёз в больницу семью Бёджек из четырёх человек, приехавшую на отдых из Германии и скончавшуюся после того, как им стало плохо в отеле, рассказал о произошедшем.

Как передает 1news.az со ссылкой на haberlercom, таксист сообщил, что 12 ноября он в спешке забрал семью, находившуюся в состоянии паники, и в ходе поездки маленькая девочка постоянно рвала, а её мать лежала без сознания, прислонившись головой к окну.

Он также упомянул, что отец семейства, Сервет Бёджек, жаловался, говоря: «Каждый раз, когда я приезжаю в Стамбул, со мной что-то случается».

