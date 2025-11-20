Депутат предложил дать матерям с тремя и более детьми право на досрочную пенсию

Депутат Милли Меджлиса Али Масимли выступил с предложением предоставить матерям с тремя и более детьми право на досрочную пенсию, сообщает 1news.az.

«Вопрос досрочного выхода на пенсию сегодня очень актуален», - сказал депутат сегодня в парламенте.

«В настоящее время право на досрочную пенсию имеют матери с пятью и более детьми. Я предлагаю распространить это право на женщин с тремя и более детьми. С социальной точки зрения это было бы более справедливо», - добавил он.

Напомним, что согласно закону «О трудовых пенсиях», сегодня матери с пятью и более детьми могут выходить на пенсию на льготных условиях, пенсионный возраст для них снижается на 5 лет.

Гафар Агаев