Президент подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2026 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 января 2026 года на срочную действительную военную службу будут призваны граждане Азербайджанской Республики 2008 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1996-2007 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 января 2026 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 закона «О военной обязанности и военной службе».

Кабинету министров поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения данного распоряжения.