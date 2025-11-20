Кевин Спейси признался, что стал бездомным после скандала с домогательствами

66-летний американский актер Кевин Спейси, некогда входивший в число самых влиятельных фигур Голливуда, признался, что после многолетних разбирательств по обвинениям в домогательствах фактически остался без денег и без собственного дома.

И хотя по большинству эпизодов его оправдали, актёр говорит, что его жизнь так и не смогла вернуться в прежнее состояние, сообщает 1news.az со ссылкой на Telegraph.

Актер признается, что все его вещи находятся на складе, а сам он постоянно перемещается между бюджетными отелями и арендованными квартирами: «Я живу в отелях, беру жильё через Airbnb, еду туда, где есть работа. У меня просто нет дома — вот, что я хочу донести».

Сегодня звезда «Карточного домика» зарабатывает небольшими выступлениями с классическими хитами на скромных площадках – напомним, что раньше он выступал в мюзиклах и театральных постановках. Финансовое положение актёра по-прежнему шаткое - он откровенно признался, что едва не обанкротился.

При этом голливудский актёр уверен, что для того, чтобы вновь запустить карьеру, ему нужен всего один заметный шанс - крупный режиссёр, который поверит в него и пригласит в новый проект.

«Мне кажется, если завтра мне позвонит Мартин Скорсезе или Квентин Тарантино - это всё изменит. Я был бы невероятно польщён и рад, если такой талантливый человек обратится ко мне», - заявляет Кевин Спейси.