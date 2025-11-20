Пранки могут запретить в Казахстане

Пранк – это розыгрыш или шалость, которая заключается в том, чтобы поставить человека в непривычную или стрессовую ситуацию с целью посмеяться над его реакцией.

И сейчас власти Казахстана рассматривают возможность запрета таких съемок.

Об этом заявила министр культуры и информации Аида Балаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть отдельные какие-то съемки, которые делаются без разрешения тех или иных лиц. Поэтому эту норму, естественно, мы с вами будем обсуждать, поскольку рабочая группа только создается.

Если хотите, я вас всех могу включить в эту рабочую группу для того, чтобы мы понимали вот эти границы, кого можно снимать, кого нельзя снимать и как снимать. Давайте в рабочей группе обсудим, потому что также отдельные заявления приходят. Граждане тоже пишут, что абсолютно уже невозможно там, допустим, куда-либо сходить, невозможно вообще с друзьями погулять в конце концов", - сказала она.

Балаева также ответила на вопрос журналистов, не является ли такой запрет попыткой чиновников таким образом защитить себя.

"Чиновники, мы же уже привыкли. У нас уже давно нет родственников, у нас давно нет личной жизни, поскольку мы уже куда бы ни пошли - нас снимают везде. Хотя мы такие же люди, такие же граждане этой страны.

Поэтому вопрос не конкретно о чиновниках, в целом вопрос именно упорядочить это направление.

Поэтому давайте будем обсуждать. Здесь мы говорим о том, что мы создаем рабочую группу и будем обсуждать те вопросы, которые поступают к нам, запросы как от журналистов, так и от простых граждан", - резюмировала министр.

Напомним, ранее в Астане блогера арестовали на 15 суток за пранк в лифте одного из ЖК - мужчина инициировал конфликт, направляя игрушечный пистолет в сторону людей, снимая их реакцию на видео и потом размещая кадры в соцсетях.

Позже в Казнете раскритиковали пранк блогера, который довел до слез женщину-дворника. Юристы заявили, что таких блогеров можно привлекать к ответственности по статье о мелком хулиганстве