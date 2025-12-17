Сахиль Бабаев принял резидента-координатора представительства ООН в связи с завершением миссии в Азербайджане

Сегодня министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял резидента-координатора представительства ООН в Баку Владанку Андрееву в связи с завершением ее миссии.

Об этом сообщает Минфин.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по «Рамочной программе сотрудничества по достижению устойчивого развития на 2026–2030 годы», подписанной в октябре этого года между правительством Азербайджана и ООН. Обсуждались соответствие документа национальным приоритетам развития и Повестке дня на 2030 год в области устойчивого развития, а также возможности практической реализации документа.

Отмечалось, что Рамочная программа, разработанная в тесном сотрудничестве с правительством Азербайджана, станет основной платформой для продвижения инклюзивного экономического роста, укрепления человеческого развития, повышения устойчивости к климатическим и экологическим вызовам, а также целей «зеленого роста» и справедливого перехода в рамках «Стратегии социально-экономического развития 2022–2026».

Министр подчеркнул важную роль многостороннего партнерства между Азербайджаном и специализированными агентствами ООН в реализации национальной повестки развития и целей устойчивого развития, довел до внимания приоритеты Азербайджана по расширению этого партнерства и эффективной реализации инициатив.

Владанка Андреева подтвердила приверженность ООН продолжать сотрудничество с Азербайджаном через реализацию «Рамочной программы сотрудничества по устойчивому развитию на 2026–2030 годы».