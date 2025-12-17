Реконструкция улицы Сулеймана Везирова близка к завершению - ФОТО - ВИДЕО

В рамках проектов дорожной инфраструктуры «Аг шехер» Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана завершаются работы по реконструкции участка улицы Сулеймана Везирова - от пересечения с улицей Хагани Рустамова до проспекта Бабека.

Протяжённость данного участка составляет 1100 метров, ширина проезжей части - 14 метров – в рамках реконструкции для обеспечения парковки автотранспортных средств созданы специальные парковочные полосы шириной 2,5 метра, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

На территории уложено новое асфальтобетонное покрытие, для обеспечения комфортного и безопасного движения автотранспорта установлены светофоры и сигнальные столбы.

В настоящее время завершаются работы по восстановлению существующих тротуаров, строительству новых в необходимых местах, возведению новых пешеходных тротуаров шириной 5 метров, а также покрытию тротуарных зон декоративной брусчаткой.

В соответствии с требованиями «Строительных норм и правил» на необходимых участках также будут установлены дорожные знаки, нанесены дорожная разметка, указатели и пешеходные переходы - указанный участок улицы в ближайшее время будет передан в пользование гражданам в современном облике.