Отключили газ без предупреждения: долг всплыл спустя шесть лет - ВИДЕО

Житель поселка Мушвигабад Абшеронского района Эльвин Гейдаров столкнулся с серьезной проблемой после внезапного отключения газа в его доме.

По официальной версии газовой службы, причиной стало якобы имевшее место шесть лет назад вмешательство в работу счетчика.

По словам Эльвина Гейдарова, представители Производственного объединения «Азеригаз» сообщили ему о задолженности в размере 380 манатов, которая якобы образовалась вследствие указанного нарушения. Однако абонент утверждает, что за все эти годы не получал ни уведомлений, ни предупреждений о наличии долга.

В свою очередь, в ПО заявили, что провели расследование инцидента. Согласно их данным, абоненту выставили счет за ущерб, нанесенный в результате несанкционированного вмешательства в работу счетчика в 2019 году. В компании настаивают на необходимости погашения долга, при этом допускают возможность его выплаты поэтапно.

Подробности - в сюжете Xəzər Xəbər: