Главы МИД стран Евросоюза обсудят план США по Украине

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что главы МИД стран — участниц объединения обсудят предлагаемый США план по урегулированию на Украине в четверг.

Об этом сообщает РИА Новости.

«То, за что мы, европейцы, всегда выступали, — это прочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели. Конечно, для того, чтобы любой план сработал, в нем должны участвовать украинцы и европейцы», — сказала Каллас в разговоре с журналистами.

19 ноября западные СМИ писали, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Позднее старший советник президента США по политическим вопросам Стивен Миллер заявил, что завершение конфликта в Украине является одним из приоритетов внешней политики Вашингтона, однако отказался комментировать мирный план Трампа.