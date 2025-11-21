В «İrşad» началась «Зелёная пятница» - ФОТО - ВИДЕО

До 30 ноября в рамках акции «Зелёная пятница» покупателей ждут большие скидки до 70% и возможность покупки в рассрочку.

Во время дней «Зелёной пятницы» в сети магазинов «İrşad» и на онлайн-платформах со скидками до 70% клиентам для домашнего и личного пользования предлагаются электроника, бытовая техника, мебель, смартфоны и аксессуары.

В эти дни для покупателей действуют и специальные условия. Покупатели могут разделить стоимость товаров по сниженной цене на 18 месяцев без процентов или на 6 месяцев без комиссии. Также используя такситные карты, можно воспользоваться возможностью покупки в беспроцентную рассрочку на период до 12 месяцев.

Образцы товаров, представленных в рамках акции:

Гранитная СКОВОРОДА Mehtap – скидка до 70%: 14.99 AZN вместо 49.99 AZN



Смарт-часы Mibro Lite 3 – скидка 57%: 94.99 AZN вместо 219.99 AZN



HONOR X9d (8 GB/256 GB) – скидка 150 AZN: 649.99 AZN вместо 799.99 AZN



Samsung Galaxy A56 (8 GB/128 GB) – скидка 280 AZN: 699.99 AZN вместо 979.99 AZN



Xiaomi Redmi 15 (8 GB/256 GB) – скидка 190 AZN: 289.99 AZN вместо 479.99 AZN



Комби Taube - TBK124 – скидка 100 AZN: 519.99 AZN вместо 619.99 AZN

Акцией можно воспользоваться как в магазинах «İrşad», так и онлайн — через сайт www.irshad.az и мобильное приложение.

Контактный номер: *0171

На правах рекламы