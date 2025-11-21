Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

«Процесс сертификации включён в план социально-экономического развития страны на 2022–2026 годы. За прошедший период к сертификации было привлечено более 80 тысяч учителей. В этом году повышение заработной платы также будет применено к учителям, прошедшим сертификацию, что обеспечит рост заработной платы более чем 72 тысяч учителей».

Об этом в интервью AПA сказал заведующий отделом Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, со следующего года будет организован процесс сертификации по предметам история, изобразительное искусство, музыка, технологии и физическая культура для учителей, которые ранее не проходили сертификацию.

Исмаилбейли также прокомментировал мнение относительно надбавки в 2000 манатов, подчеркнув, что это не ежемесячная надбавка, а общая стимулирующая сумма, выплачиваемая в течение года:

«Если общеобразовательное учреждение расположено на расстоянии от 5 до 20 км от районного центра, молодому учителю, работающему в этой школе, выплачивается ежемесячная надбавка в размере 90 манатов. Если расстояние превышает 20 км, ежемесячная надбавка составляет 190 манатов.

Иногда ошибочно думают, что упомянутый стимулирующий механизм означает надбавку в размере 2000 манатов к ежемесячной зарплате учителей. На самом деле эта сумма исчисляется за год и делится на 12 месяцев. То есть увеличение в 2000 манатов не является ежемесячной надбавкой, а представляет собой общую стимулирующую выплату в течение года».