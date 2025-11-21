Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Информация о том, что в Азербайджане якобы начнут применять новые стандарты для государственных регистрационных знаков, не соответствует действительности.

Об этом сообщил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Ровшан Тагиев.

По его словам, на данный момент никаких изменений в оформлении регистрационных знаков автомобилей не предусмотрено.

«Если в будущем будут планироваться какие-либо нововведения, общественность будет проинформирована заранее», - отметил Ровшан Тагиев.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане принято новое государственное правило AZS 599:2025, согласно которому код региона на регистрационных номерах может быть, как двух-, так и трёхзначным.

В связи с этим предполагалось, что некоторые номера будут состоять из шести цифр - три цифры региона, две буквы серии и ещё три цифры регистрационного номера.

Кроме того, в новом стандарте указывалось, что дефисы между буквами и цифрами, а также чип-элементы на номерах отменяются.

Однако ГУГДП подчёркивает, что данные изменения не вступают в силу, и информации о внедрении нового стандарта на данный момент нет.