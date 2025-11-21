Стали известны имена работников отеля, погибших от удара током
Возбуждено уголовное дело в связи со смертью четырех сотрудников «Lake Hotel» от удара электрическим током.
Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию Генеральная прокуратура.
В результате инцидента от удара электрическим током погибли 20-летний Эмиль Гулиев, 18-летний Акбер Зейналов, 27-летний Джавидан Мурадов и 19-летний Эльтадж Алиев.
Отмечено, что инцидент произошел во время выполнения указанными лицами работ перед упомянутым отелем.
По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
