Стали известны имена работников отеля, погибших от удара током

Фаига Мамедова14:54 - Сегодня
Возбуждено уголовное дело в связи со смертью четырех сотрудников «Lake Hotel» от удара электрическим током.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию Генеральная прокуратура.

В результате инцидента от удара электрическим током погибли 20-летний Эмиль Гулиев, 18-летний Акбер Зейналов, 27-летний Джавидан Мурадов и 19-летний Эльтадж Алиев.

Отмечено, что инцидент произошел во время выполнения указанными лицами работ перед упомянутым отелем.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В ресторане в Баку 4 человека погибли от удара током

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
