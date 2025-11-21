​​​​​​​AQTA предупреждает о потенциальном риске при заказе онлайн этой детской смеси – ФОТО

Согласно официальной информации, поступившей через сеть INFOSAN Всемирной организации здравоохранения, в США зафиксированы случаи ботулизма у младенцев, связанные с употреблением детской смеси ByHeart Whole Nutrition Infant Formula.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), по состоянию на 17 ноября 2025 года зарегистрировано 23 подозрительных и подтверждённых случая заражения в 13 штатах, все пострадавшие были госпитализированы - также в США рекомендовано немедленно прекратить использование всех партий и всех видов упаковки указанного продукта.

Отметим, что ботулизм - это тяжёлое, потенциально смертельное заболевание, которое обычно возникает при попадании в организм токсинов, вырабатываемых бактерией Clostridium botulinum в заражённых продуктах питания. Бактерия Clostridium botulinum выделяет опасные ботулинические токсины в бескислородной среде. Заболевание проявляется такими симптомами, как запор, потеря аппетита, слабость, сниженная эмоциональная реакция, слабый плач и уменьшение способности держать голову вертикально.

По результатам расследования, проведённого Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), установлено, что детская смесь ByHeart Whole Nutrition Infant Formula не импортировалась в страну. Однако продукт может быть заказан для личного потребления через Amazon.com и другие онлайн-платформы. В связи с этим AQTA предупреждает, что наличие и использование приобретённого индивидуально продукта внутри страны может представлять потенциальный риск.

«Через существующие интернет-ресурсы и другие каналы коммуникации AQTA информировало заинтересованные лица о выявленных опасностях, связанных с продуктом, а также о рисках, которые из них вытекают. В случае поступления дополнительной информации от INFOSAN обновлённые данные будут предоставлены общественности», - заявляют в AQTA.