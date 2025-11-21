7-й люксовый автомобиль разыгран в лотерее Bakcell! - ФОТО

Лидер инноваций Bakcell продолжает свою мега-лотерею с большим успехом! В еженедельном розыгрыше, где победитель был выбран с помощью искусственного интеллекта, 7-й автомобиль Zeekr 001 выиграл Физули Гасанов. Сегодня он получил ключи от своего нового автомобиля и отпраздновал этот незабываемый момент с радостью.

Эмоции в лотерее продолжают расти! В ближайшие недели ещё 6 автомобилей Zeekr 001 будут вручены счастливым победителям. Всего за 1 AZN вы тоже можете стать следующим обладателем автомобиля!

Получите ваш пакет «Шанс» уже сейчас и многократно увеличьте свои шансы на победу!

«Шанс»-пакеты:

• Пакет за 1 AZN – 3 шанса → *3#YES

• Пакет за 5 AZN – 25 шансов → *25#YES

• Пакет за 20 AZN – 150 шансов → *155#YES

Уже 7 человек уже выиграли Zeekr 001, а 48 человек – iPhone 17 в мега-лотерее Bakcell. Абоненты имеют шанс выиграть iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 каждую неделю и Porsche Cayenne в финальном розыгрыше.

Более подробная информация: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

На правах рекламы