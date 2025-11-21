В Баку начал работу медиафорум D-8

В Баку проходит Медиафорум D-8 с участием руководителей медиаструктур и ведущих медиа-субъектов государств-членов Организации экономического сотрудничества D-8, других высокопоставленных представителей и известных экспертов в этой области.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев сначала зачитал обращение Президента Ильхама Алиева к участникам форума.

Отметим, что в рамках форума запланированы две панельные сессии по темам «Ответственная журналистика и цифровые инновации», «Стратегические коммуникации и управление кризисом», а также воркшоп на тему «Медиа-этика в цифровизирующемся мире: технологии, тренды и нарративы».

В форуме принимают участие около 150 гостей, в том числе 71 представитель из 8 стран и Секретариата Организации.