В ЮАР стартовал саммит G20
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) стартовал саммит G20. Торжественное открытие осуществил президент страны Сирил Рамафоса.
«Я объявляю лидерский саммит «Группы двадцати» открытым и благодарю вас», — заявил Рамафоса.
Перед этим президент выступил с речью, в которой обозначил приоритетные темы председательства ЮАР в организации. Глава ЮАР заявил, что по итогам встречи участники намерены принять общую декларацию.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября.
Источник: РИА Новости
377