В Баку в автомобиле нашли 10 кг марихуаны

В Баку у ранее судимого мужчины обнаружили крупную партию наркотиков.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе операции, проведенной в Ясамальском районе столицы, был задержан Васиф Исмаилов (1991 г.р.).

При осмотре автомобиля, в котором он находился в качестве пассажира, полицейские выявили 10 кг 65 г марихуаны.

Исмаилов признал, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается, и намеревался сбыть их, разделив на части.

По факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Report