В Баку в автомобиле нашли 10 кг марихуаны
В Баку у ранее судимого мужчины обнаружили крупную партию наркотиков.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе операции, проведенной в Ясамальском районе столицы, был задержан Васиф Исмаилов (1991 г.р.).
При осмотре автомобиля, в котором он находился в качестве пассажира, полицейские выявили 10 кг 65 г марихуаны.
Исмаилов признал, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается, и намеревался сбыть их, разделив на части.
По факту возбуждено уголовное дело.
