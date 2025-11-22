В Азербайджане разработана «Концепция развития пробации».

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, продолжается работа над проектами, связанными с укреплением инфраструктуры пенитенциарных учреждений. «Эти меры направлены на модернизацию процессов в пенитенциарной системе. В целях расширения применения альтернативных наказаний, усиления реабилитации осужденных и внедрения современных подходов в исполнительную систему также разработана «Концепция развития пробации».

Источник: АЗЕРТАДЖ