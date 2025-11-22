МВД: За сутки в Азербайджане раскрыто 33 преступления
В Азербайджане 21 ноября были задержаны 228 человек, находившихся в розыске.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, что 21 ноября сотрудники полиции раскрыли 33 преступления, а также 4 преступления прошлых лет.
Были задержаны 228 разыскиваемых лиц, в том числе 190 должников.
Выявлено 10 фактов, связанных с наркотиками, и 11 фактов незаконно хранимого оружия и боеприпасов.
Задержаны 36 человек, подозреваемых в совершении преступлений.
Источник: Report
