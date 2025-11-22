Одним из погибших при пожаре в Ясамальском районе оказался комендант

Пожар, произошедший накануне в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, стал причиной гибели трех человек.

Одним из погибших оказался Самир Камал оглу Мамедов, 1983 года рождения. Он работал комендантом и в то же время проживал в этом здании, где вспыхнул пожар.

В результате инцидента также погибли Арзу Али гызы Ганбарли, 2018 года рождения, и 48-летняя Кенуль Велибей гызы Гумбатова, руководитель Бакинского национального дома одежды. Сообщается, что дочь последней находится в тяжелом состоянии.

От дыма, возникшего вследствие пожара, пострадали по меньшей мере 20 человек, которым была оказана медицинская помощь.

Источник: Teleqraf