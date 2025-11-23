США продолжают продавать оружие НАТО для последующего распространения на Украине, хотя Киев не выразил никакой благодарности за их усилия.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает закупать нефть у России, США же продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине", - написал он в Truth Social.

Он также вновь обвинил 46-го президента США Джо Байдена в начале конфликта. "Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы <...>, не было бы войны между Украиной и Россией, об этом даже не упоминалось во время моего первого президентского срока", - подчеркнул Трамп.

Источник: ТАСС