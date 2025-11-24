Азербайджан и Иран обсудили расширение сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и торговли - ФОТО

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане заместителя министра иностранных дел Ирана Вахида Джалалзаде.

В ходе встречи была обсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также региональные вопросы, говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Была подчеркнута важность контактов между лидерами стран, включая существующий политический диалог и межпарламентские связи, для развития дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном. Отмечено, что обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, способствует расширению сотрудничества. Было указано, что два визита Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в Азербайджан в этом году придали дополнительный импульс отношениям.

Обсудив перспективы сотрудничества в политической, экономической, торговой сферах, в области энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций между двумя странами, стороны заявили, что ряд проектов, реализуемых Азербайджаном и Ираном, в частности, играют важную роль в развитии транспортных коридоров, проходящих через регион.