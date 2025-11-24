Баку поздравил Турцию с избранием страной-хозяйкой COP31, а Австралию - президентом переговоров

МИД Азербайджана поздравил Турцию с избранием страной-хозяйкой 31-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) и Австралию - с избранием на пост президента переговоров.

Об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

«Сердечно поздравляем братскую Турцию с избранием в качестве принимающей страны 31-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), и Австралию - с избранием президентом переговоров.

В качестве председателя COP29 Азербайджан приложит все усилия для содействия успешной реализации этой важной миссии.

Мы желаем успехов обеим странам и уверены, что COP31 внесет важный вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата», - говорится в публикации МИД АР.