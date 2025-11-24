В Баку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - ВИДЕО
Безответственность водителя в Баку привела к дорожно-транспортному происшествию.
Как сообщает 1news.az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.
Указанное происшествие было зафиксировано на автомобильной дороге Бузовна–Маштага.
Автомобиль марки BYD нарушил правила маневрирования. В этот момент водитель машины марки Toyota, двигавшейся на высокой скорости, в последний момент увидел BYD и резким маневром попытался избежать аварии. Однако Toyota, выехавшая на полосу встречного движения, столкнулась с автомобилем марки Jeep.
Информация о пострадавших в результате происшествия отсутствует. Автомобилям нанесен серьезный ущерб.
Представляем кадры аварии:
