В Баку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - ВИДЕО

Безответственность водителя в Баку привела к дорожно-транспортному происшествию.

Как сообщает 1news.az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.

Указанное происшествие было зафиксировано на автомобильной дороге Бузовна–Маштага.

Автомобиль марки BYD нарушил правила маневрирования. В этот момент водитель машины марки Toyota, двигавшейся на высокой скорости, в последний момент увидел BYD и резким маневром попытался избежать аварии. Однако Toyota, выехавшая на полосу встречного движения, столкнулась с автомобилем марки Jeep.

Информация о пострадавших в результате происшествия отсутствует. Автомобилям нанесен серьезный ущерб.

Представляем кадры аварии: