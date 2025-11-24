Детали взрыва на объекте в Баку - ФОТО - ВИДЕО

В пятиэтажном здании, расположенном на улице А.Раджабли, произошел взрыв.

На место инцидента немедленно прибыли силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, включая Государственную службу пожарной охраны, Службу спасения особого риска и сотрудников Бакинского регионального центра.

Как передает 1news.az, при оценке оперативной обстановки было установлено, что в пятиэтажном офисном здании произошел взрыв, не сопровождавшийся возгоранием, однако приведший к разрушениям.

Благодаря оперативной спасательной операции, проведенной силами МЧС, были спасены 7 человек.

На территории, где произошло ЧП, были приняты соответствующие меры безопасности.

В связи с данным происшествием компетентные органы в настоящее время ведут расследование для установления всех обстоятельств и причин взрыва.