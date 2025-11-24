 Глава Генштаба ЦАХАЛ уволил 13 генералов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Глава Генштаба ЦАХАЛ уволил 13 генералов

First News Media12:35 - Сегодня
Глава Генштаба ЦАХАЛ уволил 13 генералов

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир уволил нескольких высокопоставленных офицеров за серьезные ошибки, допущенные ими накануне и во время атак радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 на приграничные районы страны.

Решение было принято по результатам расследования специальной комиссии, говорится в заявлении ЦАХАЛ.

"7 октября [2023 года] ЦАХАЛ не выполнил свою главную задачу - защиту мирного населения Государства Израиль. Это серьезный, вопиющий, системный провал, связанный с решениями и действиями, принятыми накануне и во время [этих] событий", - говорится в заявлении армии.

Решения Генштаба были приняты в отношении 13 генералов и других высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ. 10 действующих и вышедших ранее в запас командующих были уволены или направлены в отставку. Речь идет прежде всего о бывшем главе Управления разведки Генштаба (АМАН) генерал-майоре Аароне Халиве, экс-главе Оперативного управления Генштаба генерал-майоре Одеде Басюке и командовавшим Южным военным округом генерал-майоре Яроне Финкельмане.

В отношении еще трех высокопоставленных офицеров были приняты решения о выговоре. Эта мера коснется действующего командующего ВВС генерал-майора Томера Бара, командующего ВМС вице-адмирала Давида Саара Саламы и нынешнего главы АМАН Шломи Биндера. Последний, как отмечается в сообщении, уйдет в отставку после того, как будет принято отдельное решение об освобождении его от должности. "Эти личные выводы - необходимый шаг в процессе восстановления и совершенствования, который мы должны предпринять как армия, чтобы укрепить доверие наших подчиненных и гражданского населения Израиля. <...> Мы должны гарантировать, что события 7 октября никогда не повторятся", - заявил Замир. При этом указанные военные были охарактеризованы как "одни из самых опытных и преданных своему делу" офицеров, которые "годами работали ради безопасности страны".

Источник: ТАСС

Поделиться:
317

Актуально

Точка зрения

Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников

Общество

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал ...

Политика

Баку поздравил Турцию с избранием страной-хозяйкой COP31, а Австралию - президентом ...

Общество

Арзу Алиева поделилась публикацией в связи с посещением семьи Панджали Теймурова ...

В мире

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море

Министр обороны Армении вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

На Сергея Маркова завели протокол за то, что он сам на себя не донес

Зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом H5N5

Верховная рада Украины приостановила работу на фоне коррупционного скандала

Мерц помирился с да Силвой на саммите G20 и предложил вместе потанцевать

Последние новости

​​​​​​​Жена Брюса Уиллиса подготовила план на случай его смерти: Мозг актера будет пожертвован ученым

Сегодня, 17:10

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Сегодня, 17:03

В Баку горит квартира в многоэтажке - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

«Подвал незаконно продали»: из аудиозаписи Самира Мамедова, погибшего при пожаре на Ясамале

Сегодня, 16:53

Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

Сегодня, 16:48

НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море

Сегодня, 16:42

Министр обороны Армении вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику

Сегодня, 16:37

Диляра Алиева стала главной героиней нового номера шведского Harper’s Bazaar - ФОТО

Сегодня, 16:32

В Баку задержан таксист-наркокурьер - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

В Баку состоится концерт «Незабываемый Маэстро», посвящённый 85-летию Вагифа Мустафазаде - при генеральном спонсорстве High Park Residence

Сегодня, 16:15

BakuBus прокомментировали причину конфликта между водителем и пассажиром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:03

Иранский футболист Сохрабян отстранен клубом из-за видео в соцсети

Сегодня, 15:58

Трамп ожидает в процессе урегулирования в Украине «что-то хорошее»

Сегодня, 15:55

В Хырдалане выявлен контрафактный алкоголь - ФОТО

Сегодня, 15:50

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал обвинения

Сегодня, 15:30

Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию

Сегодня, 15:22

Армянский НПОшник: Выступающий против армяно-азербайджанского урегулирования – негодяй

Сегодня, 15:05

В Баку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

УМК обратилось к желающим совершить хадж

Сегодня, 14:40

Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта в Украине

Сегодня, 14:25
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30