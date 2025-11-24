Глава Генштаба ЦАХАЛ уволил 13 генералов

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир уволил нескольких высокопоставленных офицеров за серьезные ошибки, допущенные ими накануне и во время атак радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 на приграничные районы страны.

Решение было принято по результатам расследования специальной комиссии, говорится в заявлении ЦАХАЛ.

"7 октября [2023 года] ЦАХАЛ не выполнил свою главную задачу - защиту мирного населения Государства Израиль. Это серьезный, вопиющий, системный провал, связанный с решениями и действиями, принятыми накануне и во время [этих] событий", - говорится в заявлении армии.

Решения Генштаба были приняты в отношении 13 генералов и других высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ. 10 действующих и вышедших ранее в запас командующих были уволены или направлены в отставку. Речь идет прежде всего о бывшем главе Управления разведки Генштаба (АМАН) генерал-майоре Аароне Халиве, экс-главе Оперативного управления Генштаба генерал-майоре Одеде Басюке и командовавшим Южным военным округом генерал-майоре Яроне Финкельмане.

В отношении еще трех высокопоставленных офицеров были приняты решения о выговоре. Эта мера коснется действующего командующего ВВС генерал-майора Томера Бара, командующего ВМС вице-адмирала Давида Саара Саламы и нынешнего главы АМАН Шломи Биндера. Последний, как отмечается в сообщении, уйдет в отставку после того, как будет принято отдельное решение об освобождении его от должности. "Эти личные выводы - необходимый шаг в процессе восстановления и совершенствования, который мы должны предпринять как армия, чтобы укрепить доверие наших подчиненных и гражданского населения Израиля. <...> Мы должны гарантировать, что события 7 октября никогда не повторятся", - заявил Замир. При этом указанные военные были охарактеризованы как "одни из самых опытных и преданных своему делу" офицеров, которые "годами работали ради безопасности страны".

Источник: ТАСС